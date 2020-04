VIDEO | La ricetta: risotto agli asparagi selvatici

Il risotto è uno dei piatti più amati dagli italiani. La fattura è molto semplice, basta avere l’accortezza di scegliere prodotti di ottima qualità.

È primavera e la terra ci viene incontro con tanti begli asparagi selvatici da cucinare.

Ingredienti

320 g di riso arborio

150 g di asparagi selvatici

Olio extravergine di oliva Dop

Cipollotto fresco

Una noce di burro

Parmigiano Reggiano grattugiato

Per il brodo

2 lt d’acqua

1 carota

1 patata

5 pomodorini

½ cipolla

Una costa di sedano

Procedimento

Prepariamo il brodo vegetale mettendo a bollire tutti gli ortaggi nell’acqua.

Mettiamo dell’olio evo in una padella e facciamo soffriggere il cipollotto. Dopo poco aggiungiamo gli asparagi e facciamo soffriggere per un tre minuti circa. Allunghiamo un po’ di brodo e facciamo cuocere per qualche minuto. Uniamo il riso e facciamo tostare per un minuto circa. Allunghiamo il brodo poco alla volta ricordandoci di girare con un mestolo continuamente. Aggiustiamo di sale. Continuiamo fino a quando il riso non sarà cotto. Nella fase finale facciamo mantecare con burro e parmigiano.