Vallo della Lucania: 6 i ricoverati nel reparto Covid

VALLO DELLA LUCANIA. Non si ferma l’attività dei sanitari dell’ospedale “San Luca”, in particolare quelli del reparto Covid, che anche in queste festività di Pasqua sono costretti agli straordinari per affrontare l’emergenza coronavirus. Un’attività senza sosta e a continuo contatto con il “nemico invisibile” che sta mettendo in ginocchio l’intera nazione così come il mondo intero.

Reparto Covid: 6 ricoveri

Attualmente nell’area Covid del San Luca sono sei le persone ricoverate. Il numero non è stato intaccato nelle ultime ore: la donna positiva dopo essere entrata in contatto con la pediatra di Pollica e guarita nei giorni scorsi, non era mai stata ricoverata al “San Luca”, così come non si trova presso il presidio vallese il 60enne risultato ieri contagiato.

I pazienti del “San Luca”

I ricoverati, quindi, restano un 71enne di Sessa Cilento, un giovane di Vallo della Lucania positivo dopo essere rientrato da Torino, due persone di Agropoli e due infermiere in servizio al “San Luca”: una di San Mauro La Bruca e l’altra di Agropoli. Al momento le condizioni più gravi sono quelle di un anziano che ha patologie pregresse ma non risulta intubato. Tutti gli altri sono in buone condizioni e in via di guarigione.