C’è un nuovo caso di coronavirus a Vallo della Lucania. E’ quanto emerso questa sera dopo l’esame dei tamponi. L’unico nuovo contagio per l’area del Cilento è relativo ad un cittadino vallese. Il Comune è già al lavoro per ricostruire la catena dei contatti e l’uomo, 60 anni, è già in isolamento. Le sue condizioni non preoccupano l’uomo si trova presso la sua abitazione.

Proprio oggi a Vallo della Lucania era arriva la notizia della guarigione di una donna entrata in contatto con la pediatra di Pollica a sua volta contagiata. Al momento, escludendo quest’ultima, sono tre le persone affette da coronavirus in città.