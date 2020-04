Vallo della Lucania, guarita la prima paziente affetta da Coronavirus

C’è una prima paziente guarita dal coronavirus a Vallo della Lucania. Si tratta di una mamma che era risultata positiva dopo aver avuto dei contatti con la pediatra in servizio a Pollica, Casal Velino, e Ascea.

La donna era in isolamento a casa considerato che i suoi sintomi non erano gravi. È la prima paziente del comune di Vallo ad essere ufficialmente guarita dal coronavirus, così come hanno confermato i tamponi che le sono stati eseguiti. Nei giorni scorsi era arrivata la notizia della guarigione anche della pediatra, originaria di Pisciotta ma residente a Napoli. Dall’ospedale San Luca, inoltre, era stato dimesso nei giorni scorsi un uomo di Serramezzana, anche lui guarito dal coronavirus dopo le cure dei sanitari.