Sapri: non si passa. Anche il sindaco in strada per i controlli

SAPRI. Anche Sapri da giovedì ha messo in campo un notevole dispiegamento di forze per controllare il territorio. Il rischio, come in gran parte delle località del Meridione, soprattutto costiere, è che diverse persone giungano in città per trascorrere le feste di Pasqua. Così l’amministrazione comunale, d’accordo con la Prefettura e le forze dell’ordine del territorio ha chiuso tutti i varchi d’accesso al paese.

Controlli in strada, ingente dispiegamento di forze

In campo carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani e volontari di protezione civile. I blocchi interessano gli accessi da nord, nei pressi della Specola, da Sud, al confine con Maratea e la località Timpone per limitare gli arrivi dal Lagonegro. Anche il sindaco Antonio Gentile ha trascorso alcune ore sul territorio per affiancare i volontari e monitorare la situazione.

Le limitazioni per i cittadini

L’amministrazione comunale si è mostrata particolarmente rigida in questa fase. Negli ultimi giorni è arrivata anche un’ordinanza che impone l’uso di dispositivi di protezione per chi esce in strada e frequenta pubbliche attività (leggi qui). Limitazione anche per uscire a fare la spesa. Inoltre la polizia locale è stata dotata di termoscanner per controllare la temperatura di pedoni ed automobilisti. Qualora questa superi i 37,5 gradi la persona verrà sottoposta a quarantena.