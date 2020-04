Sapri: cambiano le regole per commercianti e cittadini

Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ha disposto una nuova ordinanza alla luce del primo caso di coronavirus registrato nel Golfo di Policastro, a Vibonati, località dove i contagiati potrebbero salire presto a 4.

Da domani potrà fare la spesa una persona per famiglia con obbligo di guanti e mascherina; seguendo il cognome si farà la spesa in questo modo:

dalla lettera A alla lettera D: il lunedì e il giovedì dalla lettera E alla lettera M: il martedì e il venerdì dalla lettera N alla lettera Z: il mercoledì e il sabato.

Provviste per neonati, bambini, anziani, disabili o per altre necessità derivanti da patologie certificate: tutti i giorni; acquisti presso farmacie e parafarmacie: tutti i giorni; modalità di consegna a domicilio: (da preferire) tutti i giorni; domenica: solo per estrema necessità

“Ho disposto a tutte le attività aperte e agli Uffici la sanificazione obbligatoria – ha aggiunto Gentile – martedì sera sarà fatta una sanificazione di tutto il territorio comunale e dell’Ospedale con ditta specializzata autorizzata dal Dipartimento Prevenzione dell’ASL”