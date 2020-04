Sapri: controlli della temperatura sui cittadini fermati in strada

Il Comune di Sapri si aggiunge a quelli che hanno deciso di dotare i propri agenti della polizia locale di termoscanner. Durante i controlli ai veicoli in transito si provvederà a controllare la temperatura delle persone a bordo. Un modo per escludere la presenza in giro di persone potenzialmente affette da coronavirus.

Controlli della temperatura: quarantena fiduciaria per chi ha la febbre

Qualora la temperatura corporea dovesse essere superiore ai 37,5 gradi, si procederà alla quarantena fiduciaria per un periodo di due settimane. I controlli interesseranno anche i pedoni.

Controlli della temperatura anche nelle attività commerciali

“Ho chiesto alle attività commerciali e agli uffici aperti al pubblico di attrezzarsi con similari attrezzature a tutela dei propri dipendenti e/o clienti”, ha detto il sindaco Antonio Gentile. Per gli esercizi di vicinato sono previsti anche degli incentivi per l’acquisto.