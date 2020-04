Coronavirus: due nuovi casi nel Cilento e Vallo di Diano

La vigilia di Pasqua è stata segnata da due nuovi casi di coronavirus. Il giorno precedente nessun nuovo contagio ed anzi un aumento delle guarigioni. 5 nel Vallo di Diano (1 a Sala Consilina e Padula, 2 a Polla e Auletta), 6 nel Cilento (3 ad Agropoli, 1 a Vallo della Lucania e Serramezzana). Proprio ieri l’ultima guarigione, una donna di Vallo entrata in contatto con la pediatra di Pollica, Casal Velino e Ascea risultata positiva ad inizio marzo.

Coronavirus: i nuovi casi a Vallo della Lucania e Polla

A far da contraltare a questo dato nuovi contagi. Per l’area del Cilento si tratta di un sessantenne di Vallo della Lucania, rientrato nel Cilento da Roma. Probabile che abbia contratto il virus durante il suo viaggio nella Capitale. Nel Vallo di Diano, invece, il nuovo contagio riguarda un uomo di Polla. Si tratta di una persona già in quarantena da tempo, pertanto non dovrebbe esserci un ulteriore rischio di diffusione del virus.

Il bilancio nel Vallo di Diano

Attualmente nel Vallo di Diano la situazione è la seguente: 70 contagi a Sala Consilina (con 10 decessi e 1 guarigione), 16 a Caggiano (1 decesso e un guarito), 13 a Polla (1 decesso e 2 guariti), 7 a Sassano (1 guarito), 7 ad Auletta (2 guariti), 7 a Padula (1 guarito), 5 a Sant’Arsenio, 4 a Teggiano (2 decessi), 3 ad Atena Lucana, 4 a Montesano sulla Marcellana (1 decesso), 1 a Buonabitacolo. Sul territorio è stato escluso un nuovo focolaio di coronavirus a Padula, nella casa di riposo San Pio: 4 anziani contagiati sono stati trasferiti all’ospedale Da Procida di Salerno. Negativi tutti gli altri, tra degenti e personale.

Il bilancio nel Cilento e negli Alburni

Nel Cilento 20 casi di coronavirus ad Agropoli (con 3 guarigioni e 2 decessi), 4 a Vallo della Lucania (1 guarito), 2 a Casal Velino, Sessa Cilento e Vibonati, 1 a Capaccio Paestum, Laurino, San Mauro La Bruca, Serramezzana e Montano Antilia (in questi ultimi due casi i pazienti sono guariti). Ad oggi i contagiati sono 27. Due casi a Sicignano degli Alburni.