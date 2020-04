Paestum Ultras 1919: consegnate 300 uova di Pasqua

CAPACCIO-PAESTUM. Tra le tante iniziative solidali intraprese, in questo periodo critico, con molte giunte dal mondo dello sport. Anche il calcio, professionistico e non, si è mosso in tal senso. Diverse le manifestazioni a scopo benefico arrivate da società, giocatori e tifoserie. Anche il gruppo Paestum Ultras 1919, nei giorni scorsi, aveva avviato una raccolta fondi, visibile qui, in favore delle persone maggiormente in difficoltà. Lo stesso gruppo ha voluto ringraziare chi ha donato, permettendo di tendere concretamente una mano a diverse famiglie.

Il post del gruppo Paestum Ultras 1919

LA PAESTUM ULTRAS 1919 RINGRAZIA A GRAN VOCE TUTTI COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA NOSTRA INIZIATIVA DELLA SPESA PER… Publiée par Paestum Ultras 1919 sur Vendredi 10 avril 2020

Il messaggio del gruppo ultras

La Paestum Ultras 1919 ringrazia a gran voce tutti coloro che hanno contribuito alla nostra iniziativa. La spesa per la nostra comunità ha aiutato una cinquantina di famiglie che hanno richiesto il nostro contributo. Nel nostro piccolo crediamo di aver dato tanto. Vista la situazione che stiamo vivendo ci sono ancora tante richieste ma possiamo assicurarvi che da inizio mese sono moltiplicati gli aiuti. degli enti locali. Tramite i volontari la consegna di beni primari continua a pieno ritmo. Inoltre siamo felicissimi di aver portato un sorriso ai più piccoli, con la consegna di 300 uova di Pasqua firmate PU1919. Tutto ciò è stato fatto con il cuore e nella massima trasparenza siamo ultras ed amiamo la nostra terra.