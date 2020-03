Sono tante le iniziative di solidarietà intraprese, da più parti, in questi ultimi giorni. Anche il mondo dello sport è risultato molto sensibile alla grave crisi legata al Coronavirus. Diverse le raccolte fondi e le donazioni stanziate da atleti professionisti e dilettanti. Un bel segnale, in tal senso, arriva da Capaccio-Paestum, ed in particolare dal gruppo PAESTUM ULTRAS 1919. Questa l’iniziativa solidale e benefica, A SOSTEGNO DELLA PROPRIA CITTA’, intrapresa dai sostenitori di fede granata del club.

A SOSTEGNO DELLA PROPRIA CITTA’: l’iniziativa dei ragazzi della PAESTUM ULTRAS 1919

I ragazzi della PAESTUM ULTRAS 1919 scendono in campo A SOSTEGNO DELLA PROPRIA CITTÀ, aiutando le famiglie in difficoltà in questo momento delicato. Abbiamo messo a disposizione sia un codice IBAN su cui è possibile effettuare un bonifico e sia una carta prepagata POSTEPAY su cui è possibile effettuare una ricarica anche presso TABACCHI abilitati.

■BONIFICO.

▪︎IBAN: IT74N0760115200001010224499.

▪︎INTESTATARIO: DAVIDE VALVA.

▪︎CAUSALE: CONTRIBUTO SPESA PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ COVID-19.

■RICARICA POSTAPAY.

▪︎NUMERO CARTA: 4023600916333414.

▪︎CODICE FISCALE: VLVDVD88M23H703C.

Tutte le donazioni verranno prelevate solo ed esclusivamente per effettuare l’acquisto di prodotti alimentari destinati alle famiglie più bisognose del territorio di CAPACCIO PAESTUM nella massima trasparenza. Anche un piccolo contribuito può essere fondamentale per la nostra Comunità. AIUTACI ANCHE TU!!!

Per altre notizie, su come aderire all’iniziativa, è possibile consultare la pagina Facebook, visualizzabile cliccando qui, del gruppo capaccese. Lo stesso negli ultimi giorni, aveva lanciato “a sostegno per la propria città” con l’invito di aiutare le persone maggiormente in difficoltà.