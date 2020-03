Agropoli: anche gli ultras scendono in campo per aiutare le famiglie

Anche il mondo dello sport a sostegno delle persone bisognose, colpite in questo particolare momento di emergenza sanitaria ed economica. Ad Agropoli sono gli Ultras a scendere in campo con un’iniziativa finalizzata ad aiutare le persone più fragili. I tifosi hanno attivato un conto dove poter ricevere contributi per poter acquistare beni di prima necessità per le famiglie che vivono momenti di crisi.

Settimanalmente, con i fondi raccolti, si farà la spesa e si procederà a consegnare i beni.