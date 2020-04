Rientra l’allarme a Novi Velia e Montecorice: negativo tampone su infermiere

Rientra l’allarme a Novi Velia. Nessun caso di Covid nel comune cilentano. È risultato negativo il tampone eseguito sul l’infermiere Giancarlo De Vita in servizio presso il 118 di Napoli. Ad annunciarlo il sindaco Adriano De Vita che precisa “per ulteriore tranquillità sarà fatto un altro tampone. Una ulteriore precauzione ma De Vita non è positivo”.

Era stata la moglie, un assessore del Comune di Montecorice, Filomena Lamanna, ad annunciare la positività del marito. In realtà quest’ultimo era stato a contatto con un medico poi risultato contagiato dal coronavirus, ma non aveva avuto ancora la conferma di essere a sua volta positivo.

Per il centro cilentano di Novi Velia, ma anche per Montecorice, una buona notizia. Anche la moglie dell’infermiere cilentano e i figli non corrono alcun rischio di contagio.