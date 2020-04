Infermiere cilentano in servizio a Napoli positivo al coronavirus

“Cari Cittadini, per ragioni di opportunità vi comunico che purtroppo mio marito è risultato positivo al test sul coronavirus. Di conseguenza io stessa ed i nostri figli siamo stati posti in quarantena e siamo in attesa di sapere il risultato del test. Ritengo doverosa questa comunicazione sia a tutti voi sia all’Amministrazione comunale per il ruolo pubblico di Assessore che ricopro. Non appena avró i risultati provvederò a comunicarvi l’esito. Grazie per la vicinanza”.

Così l’assessore del comune di Montecorice, Filomena Lamanna, ha annunciato la positività al coronavirus del marito che lavora come infermiere a Napoli. Erano da diversi giorni che l’uomo, asintomatico, non aveva contatti con persone del Cilento. I suoi familiari saranno sottoposti a tampone per escludere altri contagi.

Ora è rientrato a Novi Velia, suo comune d’origine, per trascorrere la quarantena in attesa della guarigione.