Salernitani in gita al mare a Capaccio Paestum: fermati dai vigili

CAPACCIO PAESTUM. Da Salerno a Capaccio per prendere il sole e godersi qualche ora di relax in spiaggia. Peccato che la loro presenza non sia sfuggita agli uomini della polizia locale, agli ordini del comandante Natale Carotenuto che li hanno immediatamente invitati ad allontanarsi. Soltanto pochi giorni fa, sempre i caschi bianchi capaccesi, individuarono e sanzionarono un giovane di Eboli intento a pescare sulla spiaggia a Foce Sele. Anche in quel caso scattò la sanzione (leggi qui).

Settimana santa, Capaccio Paestum intensifica i controlli

In questa settimana i controlli sono stati intensificati. Il rischio è che qualcuno si sposti dal proprio comune per raggiungere aree verdi, spiagge o seconde case. Ecco perché si è deciso di avviare un maggior pattugliamento del territorio: dalle 7 di domani alle 7 di martedì le strade del Comune saranno presidiate h24; una pattuglia della polizia locale sta già provvedendo a controllare le seconde case: qualora si trovino persone che si sono spostate dal loro luogo di residenza saranno immediatamente allontanate.

Proprio oggi la minoranza aveva invitato il sindaco Franco Alfieri ad intensificare i controlli durante la settimana Santa. “Chi risiede altrove e sta pensando di venire a Capaccio Paestum per Pasqua – ha detto il primo cittadino – sappia che non può farlo. Ci sono disposizioni che lo vietano e noi non lo consentiremo”. “Anche a Pasqua – ha concluso Alfieri – restiamo a casa”.