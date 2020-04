Capaccio Paestum, minoranza chiede il blocco della città

CAPACCIO PAESTUM. “Stop ingressi in città da residenti di altri paesi nel periodo pasquale”. A chiederlo i consiglieri comunali Francesco Longo, Ulderico Paolino, Angelo Quaglia, Luca Sabatella, Italo Voza, Vincenzo Sica. Attraverso lettera inviata al sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, i rappresentanti dell’opposizione invocano misure in vista delle festività pasquali quando rischia di esserci un “afflusso in occasione delle vacanze pasquali sul nostro territorio di cittadini proprietari di abitazioni nel nostro Comune, ma di fatto domiciliati altrove”.

Per i consiglieri “questo un fenomeno molto pericoloso anche in vista delle ottime previsioni meteorologiche, preoccupati per il pericolo di affollamento consequenziale di: farmacie, stazioni di rifornimento, alimentari, centri commerciali, ferramenta, nonchè di tratti di fascia pinetata, del litorale marittimo e dell’area archeologica, preoccupati dal fatto che questa possa rivelarsi l’occasione per una permanenza anche più lunga del weekend, preoccupati dalla insufficienza già nota dei servizi sanitari attivi sul territorio destinati agli abitudinari residenti, preoccupati di comunicare questa indicazione, per altro in linea con le vigenti disposizioni di legge, già prima che questi cittadini possano decidere di mettersi in viaggio”.

Di qui la richiesta di “emettere con urgenza un’ordinanza che interdica l’accesso sul territorio a cittadini che ,vivendo abitualmente in altri Comuni, vogliano raggiungere nel periodo pasquale l’abitazione di proprietà nel territorio di Capaccio Paestum”.