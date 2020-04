Salernitana: seconda iniziativa benefica per Thomas Heurtaux

SALERNO. Tramite un post, diffuso sul suo profilo ufficiale Instagram, Thomas Heurtaux ha condiviso con i tifosi della Salernitana la sua piccola manifestazione di solidarietà. Il calciatore francese , ex Udinese, al suo primo anno in granata ha attraversato una stagione molto difficile con solo 94′ disputati in stagione. Il classe 1988 aveva già, nei giorni passati, messo in palio, come puoi leggere cliccando qui, la sua maglia indossata con il Perugia con proventi donati in beneficenza.

Heurtaux; la nuova iniziativa del calciatore granata

Questo l’ultimo post, sempre a scopo benefico, di Thomas Heurtaux, visibile sul suo profilo Instagram. Il calciatore transalpino della Salernitana ha voluto cosi dare il suo contributo con l’avvicinare della festività della Santa Pasqua.

Il messaggio del giocatore della Salernitana

Il momento che stiamo attraversando sta causando difficoltà a tante famiglie anche di Salerno, la città che ci ha accolto quest’anno. Nel nostro piccolo, ci impegniamo a dare un contributo in prossimità della Santa Pasqua. Ci sarà la possibilità per alcune famiglie di ricevere una spesa con prodotti alimentari e di prima necessità direttamente a casa propria grazie al servizio del supermercato SISA Centro di via Mario Iannello. Intendiamo privilegiare anziani e famiglie con bambini. Ci affidiamo al vostro buonsenso. (Dal 6/04 al 10/04). Contattateci in Direct.