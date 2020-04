Ascea: arrivano dispositivi di protezione per operatori 118 e cittadini

Sono stati consegnati al Saut 118 di Ascea Marina i primi dispositivi di protezione per il personale. Il Comune ha garantito tute monouso, mascherine ffp2 e igienizzante. L’Ente ha previsto la consegna anche di materiale per i sanitari del “San Luca” di Vallo della Lucania. Una iniziativa importante considerato che soltanto la scorsa settimana il sindacato FSI aveva segnalato l’assenza dei necessari dispositivi di protezione per il personale dell’ambulanza.

“Tutto questo ha del paradossale, considerato che siamo ad un mese dall’inizio dell’emergenza in Campania ed addirittura proprio chi dovrebbe intervenire per eventuali cemergenze è privo di ogni protezione”, aveva detto il segretario territoriale Maria Teresa Esposito.

Ora il Comune di Ascea ha fatto la sua parte. Ma non solo: l’ente, infatti, ha provveduto ad acquistare delle mascherine per la popolazione; alcune sono state donate da cittadini, anche residenti all’estero. La consegna è in corso. “Per eventuali disguidi, in caso di mancata consegna, si potrà richiedere e ritirare la mascherina alla Pro Loco sul piazzale della stazione (per chi abita a Marina) o chiederla telefonando al comune”, fanno sapere da palazzo di città.