Ascea, sindacato denuncia: mancano dispositivi di protezione al Saut

ASCEA. Mancano dispositivi di protezione presso il Saut. A segnalarlo in una nota inviata ai vertici di Asl e Distretto Sanitario è Maria Teresa Esposito, della Federazione Sindacati Indipendenti. Il personale in servizio sull’ambulanza identificata quale servizio emergenza Covid 19 non avrebbe gli adeguati dispositivi.

Secondo il segretario territoriale “tutto questo ha del paradossale, considerato che siamo ad un mese dall’inizio dell’emergenza in Campania ed addirittura proprio chi dovrebbe intervenire per eventuali cemergenze è privo di ogni protezione”.

Di qui la richiesta di verificare la situazione e intervenire per tutelare i lavoratori del Saut.