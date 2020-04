Stella Cilento piange Ernesto Miglino, morto di Codiv-19 negli Usa

La comunità di Stella Cilento piange Ernesto Miglino. E’ una delle oltre 8mila vittime del Coronavirus negli Stati Uniti. Aveva 72 anni. La notizia è giunta oggi nel Cilento dove ancora vivono i suoi familiari che non potranno vedere il loro caro per rivolgergli l’ultimo saluto, né ricevere l’affetto della comunità a causa delle disposizionio vigenti per l’emergenza coronavirus.

La morte di Ernesto Miglino è la seconda di un cilentano o valdianese residente all’estero.

Nei giorni scorsi anche Caggiano ha perso un suo concittadino residente oltre Oceano. A perdere la vita, sempre a causa del coronavirus, Tony Parrella, residente a New York (leggi qui).