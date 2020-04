Coronavirus: muore cittadino di Caggiano residente negli Usa

CAGGIANO. “Ci giunge, d’oltre oceano, la tragica notizia della morte di un nostro concittadino residente negli Stati Uniti d’America”. Ad annunciarlo il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. La vittima è Tony Parrella, deceduto ieri con il Covid-19 misto ad altre complicanze.

“Purtroppo ancora una volta, questo virus colpisce la nostra comunità – dice Lamattina -Porgiamo le nostre più sentite condoglianze e ci stringiamo con affetto intorno alla famiglia di Tony che vive a New York e al fratello che vive a Caggiano”.

“Il Covid-19 sta mettendo in ginocchio tanti paesi del mondo, negli Stati Uniti, nelle ultime 24 ore, sono decedute 884 persone, il numero più alto di decessi nel paese dall’inizio della pandemia – conclude il sindaco – Vi esorto a rimanere a casa e a rispettare tutte le misure di contenimento per cercare di prevenire la diffusione del virus. Non bisogna abbassare la guardia”.