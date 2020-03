Montecorice: attivato conto per l’emergenza coronavirus

Così come previsto dal Decreto Legge dello scorso 18 marzo, il Comune di Montecorice ha attivato un conto corrente dove potranno essere effettuate delle donazioni per affrontare l’emergenza coronavirus. I proventi verranno utilizzati unicamente per affrontare questa fase e il Comune provvederà alla rendicontazione al fine di garantire la massima trasparenza.

Questo è il codice IBAN intestato al Comune di Montecorice:

IT16 X 07066 89400 000000421456

BIC: ICRAITRRTM0(ZERO)

Banca di Credito cooperativo di Buccino e dei Comuni cilentani

Intanto a palazzo di città continuano le iniziative in favore delle persone che maggiormente vivono le difficoltà di questa emergenza. Nei giorni scorsi insieme alla Croce Rossa e alla Protezione Civile, è stata attivata una raccolta alimentare che consentirà a chiunque voglia di acquistare dei prodotti di prima necessità che verranno poi destinati ai bisognosi.