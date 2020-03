Agropoli, fiume Testene un “Parco Fluviale Testene, Eco Sostenibile”

Leggo con piacere che è stato attivato un progetto per il Fiume Testene, grazie ad un accordo tra i Comuni di Agropoli, Laureana Cilento, Torchiara e Perdifumo, per risolvere le criticità del corso d’acqua. Proporrei che un simile accordo venisse stipulato con i Comuni di Capaccio-Paestum, Giungano, Cicerale Cilento ed Ogliastro Cilento per la salvaguardia del Fiume Solofrone. Fiume che attraversa un’area Industriale, un’area Agricola e il Rione Mattine, per sfociare sulle spiagge di Agropoli e di Capaccio-Paestum.

Vi ripropongouna sintesi di vari articoli che ho pubblicato per realizzare nel bacino delfiume Testene, un “Parco Fluviale Testene, Eco Sostenibile”. Già nellontano 1992 con un articolo pubblicato su “Il Mensile di Agropoli e delCilento” n°11/12, ipotizzai la realizzazione di un Parco Fluviale. Quell’annosi discuteva animatamente di un progetto Regionale per la cementificazione delfiume Testene e scrissi:(…) e pur vero che qualcosa bisogna fare per evitaredisastrose alluvioni ma solo un intervento oculato, come la creazione di unParco Fluviale, ridarebbe serenità ai preoccupati residenti delle zone arischio, consegnandoci un area tutta da godere e da vivere, salvaguardando,così, una delle poche bellezze naturali rimasteci”.

Ad Aprile 2013 dal portaledi informazione”Infocilento” rilanciai l’idea-progetto: “Parco FluvialeTestene, Eco Sostenibile”e così il 3 Agosto 2016.



Siamo a Luglio 2020 eribadisco la necessità di trasformare il fiume Testene in un’oasi verde checoniughi la conservazione dell’ambiente naturale e la tutela dellabiodiversità, con lo sviluppo socio-economico del territorio circostante. Lavalenza turistica, la funzione economica, l’elevata accessibilità, le diverseopportunità di fruizione e la centralità Urbana saranno i punti di forza del “ParcoFluviale Testene, Eco Sostenibile”. Il fiume Testene per molti secoli èstato, ed è tutt’oggi, l’incubo degli Agropolesi. Il suo regime torrentizio,che alimenta improvvise piene, ha arrecato nella vallata agropolese ingentidanni a cose e persone. Com’è possibile che in tanti secoli mai nessuno abbiatentato di arginare i danni provocati dal fiume Testene? Ancora oggi ilTestene, cerniera delle nuove aree urbane di Agropoli, quali rione Marrota,zona 167, rione S.Marco, rione Lido Azzurro, etc. è portatore di numeroseproblematiche irrisolte.

In questi anni nel fiumeTestene sono ritornate le garzette, hanno sostato gli Airone, si è riformatol’ecosistema fluviale. E’ evidente che l’habitat del nostro fiume è l’idealecome sosta migratoria di molte specie di uccelli.



Il Parco Fluviale Testene deve essere dotato di aree pubbliche realizzate con un progetto di spazio verde fornito di linguaggio architettonico e collegato ai principi di sostenibilità e compatibilità ambientale. Arricchito di strutture ed attrezzature per lo sport ed il tempo libero all’aperto: tiro con l’arco, centro equitazione, maneggio, piste ciclabili e pedonali, postazioni di Birdwatching, aree giochi e di attesa, percorsi vita, aree picnic e di riposo, etc.

Il fiume Testene è un habitat naturale da preservare e valorizzare per evitare, nei prossimi anni, delle inutili, disastrose ed inqualificabili cementificazioni.

Il “Parco Fluviale Testene, Eco Sostenibile” ci darebbe la possibilità di recuperare e riqualificare un’area, nel cuore di Agropoli, da valorizzare per lo sviluppo ambientale, sociale ed economico del nostro territorio.