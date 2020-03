Roscigno, 100 mascherine per gli operatori della Provincia

100 mascherine per gli operatori della provincia di Salerno. La donazione è stata fatta dalle volontarie di Roscigno, un gruppo di sarte che da diversi giorni si è messa all’opera per realizzare delle mascherine in questa particolare fase di emergenza. Il dono fatto tramite il Comune, guidato dal sindaco Pino Palmieri, alla Provincia di Salerno è soltanto l’ultimo che arriva dal centro degli Alburni.

Nei giorni scorsi le sarte roscignole hanno donato mascherine anche ai Carabinieri della compagnia di Sala Consilina, e ad alcuni centri del comprensorio.

Un modo per permettere in particolare a chi opera sul territorio per i controlli, di farlo con più sicurezza grazie a delle mascherine artigianali considerato che trovarle sul mercato è diventato ormai quasi impossibile.