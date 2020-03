Da Roscigno 100 mascherine per i carabinieri

La solidarietà è di casa a Roscigno. Grazie alle sarte del paese, infatti, è stato possibile realizzare delle mascherine da consegnare ai carabinieri che in queste settimane si stanno adoperando per controllare il territorio. Cento quelle realizzate e consegnate al raggruppamento carabinieri forestali del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Un gesto importante per chi è in prima linea in questo momento.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Pino Palmieri: “Sempre vicini a chi si sacrifica per la nostra sicurezza”, ha detto