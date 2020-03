Stella Cilento: distribuite 1000 mascherine alla popolazione

Mille mascherine per i cittadini di Stella Cilento. L’iniziativa, capeggiata dal sindaco Francesco Massanova, ha visto, in mattinata, come anticipato ieri, i dipendenti della Comunità Montana smistare mascherine alla popolazione. Raggiunti cosi, a salvaguardia dell’incolumità degli abitanti vista la grave emergenza Coronavirus, i centri di Droro, San Giovanni, Guarrazzano, Amalafede e Stella. L’amministrazione comunale, inoltre, ha ribadito a rassicurare le famiglie, con possibili difficoltà, garantendo loro pieno supporto e vicinanza in questo momento.

Le parole del sindaco di Stella Cilento Francesco Massanova

“La drammatica congiuntura che stiamo vivendo ha fatto emergere a Stella Cilento energie molto positive. Sono fiero dei miei concittadini che hanno dimostrato, sin dalle prime fasi di questa battaglia, un profondo senso di appartenenza e tutela della comunità“. È questo il pensiero del primo cittadino Francesco Massanova, impegnato quotidianamente insieme a collaboratori, volontari e operatori della Comunità Montana, nell’azione di assistenza alla popolazione. Lo stesso Massanova poi ha concluso il suo intervento affermando:

“Oggi inizia la distribuzione gratuita ai cittadini di 1000 mascherine, acquistate dall’amministrazione comunale. Vuole essere un piccolo gesto per contrastare il nemico invisibile che ha devastato la nostra quotidianità. Si pensa di promuovere altre iniziative di supporto alle fasce più deboli ed esposte alle conseguenze negative dell’attuale pandemia. Ad esempio un incremento del Banco Alimentare, eventuali contributi economici, nonché un rafforzamento delle misure di controllo del territorio“.