VIDEO | Il messaggio di speranza di Stella Cilento: cittadini suonano a distanza l’inno nazionale

Anche Stella Cilento lancia un messaggio di speranza. Sulla pagina Facebook della Proloco arriva il video dei cittadini che suonano l’inno di Mameli. “A Stella Cilento quasi tutti suonano uno strumento, è il paese della musica!”, si legge nel post che accompagna il video.

“In questo momento così difficile per tutti, ci siamo uniti per lanciare un messaggio! #insiemecelafaremo!” Un segnale di solidarietà e partecipazione che certo non guasta in questo momento così difficile anche per il Cilento a causa del Covid-19.

Intanto l’amministrazione comunale ha fatto sapere che da domani verranno distribuite 1000 mascherine per i cittadini.