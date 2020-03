Ottati sostiene i commercianti: arrivano gli incentivi

OTTATI. Anche il Comune alburnino si schiera al fianco dei commercianti che vivono momenti di crisi a causa della chiusura forzata determinata dell’emergenza coronavirus e dal conseguente decreto del Governo. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elio Guadagno, ha dato mandato al responsabile dell’area finanziaria, il ragioniere Raffaele Fasano, di predisporre gli atti necessari per riconoscere un incentivo alle attività del territorio.

“Un contributo economico per loro, che consenta di affrontare le spese di questi giorni, che copra i costi sostenuti senza aver incassato nulla – spiega il sindaco Elio Guadagno – Non un contentino, ma un sostegno a coloro che, a Nostro avviso, già definibili Eroi prima dell’emergenza, e che successivamente a tutto ciò, dovranno aprire nuovamente la saracinesca, con un’esperienza in più nel cassetto e l’entusiasmo di un tempo”.

Nei giorni scorsi anche il Comune di Laurito aveva deciso di sostenere gli esercenti e i piccoli artigiani del territorio, riconoscendo un contributo economico di 800 euro.