Coronavirus: rischio contagi a Palinuro? Stanziola smentisce

Nessun rischio di contagi a Palinuro legati al caso di Laurino. A mettere un freno alle voci che da alcune ore si erano diffuse nella località costiera cilentana è stato il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola. Il figlio del 70enne di Laurino risultato positivo al tampone, infatti, lavora presso un’ufficio di Palinuro. Ciò aveva fatto ipotizzare che anche qui ci fosse un rischio contagio.

Il primo cittadino, però, smentisce questa ipotesi chiarendo che dal 3 marzo scorso il professionista aveva cessato l’attività proprio in virtù dell’emergenza Covid-19. Ciò è stato appurato anche dopo una serie di contatti telefonici avuti con il sindaco di Laurino, Romano Gregorio e con il titolare dello studio dove lavorava.

La comunità di Palinuro, quindi, in questa fase di grande emergenza può tirare un sospiro di sollievo. Da chiarire, comunque, che il figlio del 70enne non presenta sintomi di contagio e al momento non è stato neanche sottoposto a tampone. Ogni timore, quindi, era prematuro.