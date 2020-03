Laurino, caso di coronavirus. Gregorio: “cittadino già in quarantena da diversi giorni”

Caso di quarantena anche a Laurino. La notizia è giunta ieri presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove un uomo era stato trasportato giovedì per essere sottoposto a tampone, in seguito al presentarsi di sintomi sospetti. Dopo l’esame il paziente era stato rimandato a casa considerato che le sue condizioni non richiedevano il ricovero. Nella serata di ieri è arrivata la conferma della positività al coronavirus.

La notizia si è subito diffusa nel centro cilentano creando anche ansia tra i cittadini.

Il sindaco Romano Gregorio, però, ha voluto tranquillizzare tutti: “L’uomo era entrato in contatto con una persone che poi è stata ricoverata all’ospedale Ruggi di Salerno perché risultata contagiata. Era già in quarantena insieme alla sua famiglia da 18 giorni e da questo punto di vista possiamo tirare un piccolo sospiro di sollievo”.