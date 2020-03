Santa Marina: Pd chiede più aiuti alle famiglie in difficoltà

SANTA MARINA. “Da tempo chiedevamo come circolo PD minoranza ed un gruppo di persone determinate misure che all’insegna dell’ennesima richiesta finalmente sono state comunicate ma ancora non deliberate”. Lo fanno sapere dal circolo Pd Santa Marina – Policastro Bussentino. Da tempo il circolo, con la minoranza consiliare, chiedeva iniziative a sostegno dell’economia locale, ritenendo insufficienti le misure adottate fino a questo momento dall’amministrazione comunale.

“Il Comune di Ascea dona 10000 € per comprare mascherine alla popolazione, Laurito addirittura 800€ a fondo perduto in favore di quelle attività chiuse, altri tagliano le tasse comunali… e il sindaco del nostro amato comune di Santa Marina cosa fa? Chiede di sbloccare gli appalti.. e poi per chi? Chi sono i cittadini che ne trarrebbero beneficio? Quali sarebbero le ditte del nostro comune? Nessuno”, avevano evidenziato dalla minoranza, chiedendo poi al primo cittadino Giovanni Fortunato “di svolgere con serietà il tuo mandato.. con diligenza, responsabilità…come dovrebbe fare un buon padre di famiglia, iniziando a sospendere la tua indennità di funzione e quella dei tuoi assessori e metterla a disposizione di chi oggi veramente ne ha bisogno”.

Oggi la proposta dell’amministrazione comunale di sospendere fino al 31 agosto i tributi comunali e l’annuncio dell’assessore Giuseppe Cavaliere di rinunciare all’indennità di amministratori per destinarla alle persone in difficoltà del territorio. Due iniziative che trovano il consenso anche dell’opposizione.