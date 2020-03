Anche Alfano a sostegno dell’ospedale di Sapri

ALFANO. Sostegno agli ospedali del territorio. Anche Alfano scende in campo per offrire risorse economiche utili ad acquistare attrezzature sanitarie. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elena Anna Gerardo, è tra quelle che hanno prontamente risposto all’iniziativa del Comitato dei sindaci del Distretto di Sapri-Camerota e di alcuni privati, per avviare una raccolta fondi per nuovi ventilatori polmonari e attrezzature per terapia intensiva destinare all’ospedale dell’Immacolata di Sapri.

Mille euro la somma messa a disposizione Precedentemente avevano risposto all’appello anche altri comuni, tra questi Rofrano. Anche la Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo aveva destinato un contributo per il presidio ospedaliero vallese.

Altri comuni si aggiungeranno all’elenco nei prossimi giorni per garantire il giusto sostegno economico in una fase critica come quella attuale.