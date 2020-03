Nuovo decreto in vigore: chiuse le frontiere

E’ entrato in vigore l’ultimo decreto approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede anche la chiusura delle frontiere italiane.

Limitazioni o divieto di ingresso e di uscita dall’Italia. Nel testo si prevedono “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso nei territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale”. Rispetto al testo approvato in Cdm, riferisce l’Ansa, compare l’accezione delle limitazioni e quindi non solo il divieto, ma la misura si estende anche ai confini nazionali.



Il presidente del Consiglio, inoltre, ha annunciato un nuovo decreto da almeno 25 miliardi e avverte l’Europa su un coordinamento indispensabile sul piano economico e sanitario.

In Campania, invece, le limitazioni fissate con il precedente decreto del premier Conte resteranno in vigore fino al 14 aprile come ha previsto un’ordinanza del Governatore Vincenzo De Luca (leggi qui).