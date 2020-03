Basket, Coronavirus: campionati regionali terminati, la nota della FIP

Nel mondo del calcio è ancora grande il fermento in tema di possibili ripartenze dei vari campionati. Sia a livello regionale che nazionale, per restare in ambito italiano, ancora in molti si chiedono se e quando si tornerà a giocare. Il Basket tramite una nota ufficiale della propria federazione, la FIP, ha annunciato concluse, invece, le attività agonistiche per tutte le competizioni regionali.

Questo il comunicato che la stessa federazione di Basket ha pubblicato sul proprio sito:

Pubblichiamo il testo della lettera inviata dal presidente FIP Gianni Petrucci che comunica la conclusione dell’attività agonistica organizzata dai Comitati Regionali sotto ogni forma – senior e giovanile maschile e femminile – per preservare la salute degli atleti nell’ambito dell’emergenza coronavirus.

Egregi.

Nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese e, più in generale, l’intera comunità mondiale, a seguito delle analisi svolte nel corso della riunione di Consiglio dello scorso 9 marzo e dopo aver ascoltato il parere del vicepresidente vicario, del rappresentante della consulta e del coordinatore delle attività del Settore Agonistico, ho ritenuto di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai Comitati Regionali.