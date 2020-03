Vallo, raccolta rifiuti: porta a porta per chi non è in possesso della tessera

Nel mese di marzo è partita la nuova raccolta differenziata a Vallo della Lucania. Il sistema prevedeva anche l’utilizzo di una scheda per l’apertura delle isole interrate che dovevano essere ritirate entro il primo marzo (termine poi prorogato al 13). L’emergenza ha determinato la chiusura degli uffici e l’impossibilità di parte dell’utenza di potersi munire di tessera.

Attualmente, quindi, diverse utenze che si trovano nei condomini siti nei pressi delle isole ecologiche interrate e che usavano prima del primo marzo queste ultime per l’usuale conferimento ora non lo possono più fare. Per tali utenze, quindi, “in attesa di completare la distribuzione delle card e del kit, la raccolta dei rifiuti continua eccezionalmente con il sistema porta a porta nei giorni e negli orari fissati dal nuovo regolamento entrato in vigore il primo marzo e consultabile sul sito del comune”, fanno sapere dal Comune.

“Ci scusiamo per il disagio confidando in una rapida soluzione dell’emergenza che ci ha colpiti per poter prontamente terminare la consegna della scheda e del relativo kit”, concludono da palazzo di città.