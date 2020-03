Il Feudo del Monaco di Casalbuono

Il Feudo del Monaco è un polo didattico sportivo naturalistico, che funge anche da rifugio e parco avventura. Nasce da un progetto realizzato con il Comune di Casalbuono e l’Associazione Borghi Autentici D’Italia, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Gioventù e Servizio Civile Nazionale.

Un’area situata in Località Feudo del Monaco, fra Sala Consilina e Lagonegro, a cavallo fra il Monte Cervati e il Monte Sirino. Il parco è immerso e posizionato in un clima fuori dal tempo, a braccetto con una natura selvaggia e incontaminata. Nell’area è possibile vivere un’esperienza unica e irripetibile, che solo il verde degli alberi e la forza di arbusti rigogliosi è in grado di offrire a chiunque voglia visitarlo.

Si possono intraprendere diverse attività come percorsi acrobatici in altezza, arrampicate artificiali, tree climbing, yoga o anche solo semplicemente passeggiare in piena e completa libertà tra le vaste aree attrezzate. È il posto ideale per ogni categoria: infatti è un ottimo passatempo non solo per famiglie e amici che vogliono organizzare un bel barbecue, ma anche e specialmente per tutti coloro che hanno voglia di respirare aria pulita e impiegare qualche ora immersi in un contesto frizzante e rigenerante.

Il parco è composto da uno staff altamente qualificato e offre infinite possibilità, come l’opportunità di pianificare eventi di qualsiasi genere, come feste di compleanno, addio al nubilato/celibato e team building.

Spesso ci capita di sottovalutare o addirittura di ignorare l’innumerevole quantità di luoghi e alternative che abbiamo a disposizione, per sostenere invece uno stile di vita con la consapevolezza che “tanto ci sarà sempre tempo” …. Vivere a contatto con la natura, godere di un clima mite, praticare sport e divertirsi a pochi passi da casa non è la fortuna di tutti. Per cui, non appena ne avremo la possibilità, e saremo finalmente usciti dalla catastrofica situazione del Covid – 19, sfruttiamo a pieno queste risorse senza banalizzarle o darle per scontate, poiché ci consentono di evadere mentalmente oltre che fisicamente, trasmettendoci in una realtà esistente ma totalmente inconsiderata.