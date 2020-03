Dalla Francia alla Sicilia passando per il Cilento: fermati e messi in quarantena

Ricordate la bizzarra Renault 4 nella foto? Era stata avvistata nei giorni scorsi in varie località del Cilento. Tra queste Vallo della Lucania (leggi qui). Qui le tre persone a bordo, avevano pensato bene di fermarsi all’ospedale “San Luca”, chiedere un controllo sanitario per poi ripartire in direzione Sud. L’auto e i suoi passeggeri provenivano dalla Francia ed erano diretti in Sicilia.

A bordo una vera e propria casa mobile che è riuscita ad attraversare lo stivale in barba a tutti i controlli per l’emergenza coronavirus. Ieri l’avvistamento all’imbarco a Villa San Giovanni ed anche in questo caso la vettura non era passata inosservata tanto che le foto hanno fatto il giro del web.

Ma è ad Aci Trezza che il viaggio si è fermato. Come conferma un assessore di Aci Castello, infatti, la vettura è stata fermata e le tre persone a bordo, sono state identificate e messe in quarantena. Sarebbero tutti stranieri: la Caritas garantirà loro gli approvvigionamenti, ma saranno costretti a pagare delle sanzioni.