Strani arrivi a Vallo della Lucania

Sono arrivati a Vallo della Lucania a bordo di una vecchia Renaul4 caricata all’inverosimile. La storia che appare al limite del reale, soprattutto in questo periodo in cui i controlli sul territorio sono serrati per l’emergenza coronavirus, arriva dal centro cilentano. Protagonisti tre giovani.

La comitiva, composta da due uomini e una donna, è giunta fin davanti l’ospedale di Vallo della Lucania dove, tra l’incredulità di operatori sanitari e volontari, si è fermata.

I tre, sottoposti a controlli, sono poi ripartiti, diretti in Sicilia, tra lo stupore delle persone che li hanno incrociati.