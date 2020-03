Coronavirus: sui social torna virale la foto del “Cristo” ad Agropoli

In questo periodo di emergenza coronavirus è tornata virale la foto scattata esattamente un anno fa ad Agropoli dallo chef Alfredo Lo Brutto. Nell’immagine un fascio di luce dal cielo si fa largo tra le nuvole e si proietta nel mare, assumendo le sembianze del Cristo Redentore. La fotografia è stata realizzata dal centro storico della città al tramonto (leggi qui). In molti all’epoca gridarono al miracolo e all’apparizione divina. Altri bollarono l’episodio come un semplice effetto ottico determinato da un gioco di luci.

Oggi a ripubblicarla e a contribuire a renderla nuovamente condivisissima è Connor McGregor, lottatore del per la promozione statunitense UFC e seguitissimo sui social. Il suo account Instagram è seguito da circa 37 milioni di follower. Ed è proprio qui che McGregor ha pubblicato il suo messaggio di speranza e manifestato la sua vicinanza all’Italia. Ad accompagnare le sue parole l’immagine del “Cristo di Agropoli”.

In tanti l’hanno ripresa, condivisa e ripubblicata on line facendo tornare virale uno scatto che già nel marzo dello scorso anno lasciò molti increduli, finendo all’attenzione anche della stampa internazionale.