Anche i giovani di Cannalonga e Salento a sostegno del “San Luca”

Anche da piccole comunità come Cannalonga o Salento arrivo un gesto di solidarietà per aiutare chi ogni giorno è in trincea per combattere un virus che sta mettendo in ginocchio l’Italia e il mondo intero. I giovani dei due centri cilentani seguendo l’iniziativa di tanti altri ragazzi del territorio del Cilento e Vallo di Diano, hanno deciso di destinare una somma per l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Si tratta, anche in questo caso, del montepremi del Fantacalcio. Una donazione fatta con il cuore e resa nota allo scopo di incentivare anche altri a fare lo stesso.

Nei giorni scorsi medesima iniziativa era stata promossa da alcuni giovani di Palinuro, Castellabate, Agropoli e Montesano sulla Marcellana (leggi qui).