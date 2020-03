AUDIO | Coronavirus a Caggiano: parla il sindaco Modesto Lamattina

“Rimanete in casa”. E’ l’appello che il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, ha rivolto più volte ai suoi concittadini in questa grande fase di emergenza. Caggiano è uno dei comuni in quarantena, così come disposto dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Quattro i casi di coronavirus registrati e questa mattina la triste notizia della morte del parroco, don Alessandro (leggi qui).

Il primo cittadino, esperto in emergenze e volontario di protezione civile, ritiene la situazione preoccupante e descrive lo stato d’animo della sua comunità in questo momento storico complicato.

