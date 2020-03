Casal Velino: più vigili e controlli anche nelle seconde case

CASAL VELINO. Più vigili sul territorio, per garantire un monitoraggio adeguato in questo periodo di emergenza coronavirus. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvia Pisapia, ha rafforzato la polizia municipale. Sei le unità in più in servizio fino al prossimo 15 aprile per un massimo di 18 ore settimanali ciascuna. Un modo per garantire una sorveglianza attiva anche sulle seconde case considerato che diverse persone potrebbero aver violato le prescrizioni delle ordinanze di Governo e Regione trasferendosi a Casal Velino.

Per l’assunzione in organico di agenti di polizia locale si è fatto riferimento alla graduatoria per l’anno 2019.

In questi giorni l’amministrazione comunale ha previsto anche ulteriori iniziative che interventi di igienizzazione e sanificazione effettuati lo scorso 15 marzo. Inoltre, insieme alle altre forze dell’ordine e alle guardie ambienti, di concerto con il Comune di Castelnuovo Cilento, sono stati organizzati anche dei controlli presso lo scalo ferroviario