Anche Coppola annuncia la riapertura dell’ospedale di Agropoli

“Alla fine ci siamo riusciti. Riaprono le porte dell’ospedale di Agropoli. Certo il momento non è dei più belli però da oggi ci sentiamo più sicuri, più forti in questa battaglia”, così Adamo Coppola, sindaco di Agropoli, intervenuto dopo le parole dell’on. Franco Picarone che ha annunciato l’avvio dei lavori e delle procedure per personale e attrezzature.

Coppola ha ringraziato quanti si sono spesi per il presidio ospedaliero. “E’ stato un percorso lungo che termina con un successo. Da lunedì, forse anche prima, inizieranno i lavori ed entro 10 giorni probabilmente avremo la possibilità di utilizzare il nostro ospedale”.

Il primo cittadino ha precisato che la battaglia continua: “Ma da oggi siamo più forti”, ha concluso.