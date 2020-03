L’annuncio di Picarone: già autorizzate ditte per l’Ospedale di Agropoli

Per realizzare un Covid19 – Hospital ad Agropoli “sono state già autorizzate le ditte ad investite”. Lo ha annunciato il consigliere regionale Franco Picarone, presidente della commissione bilancio. “I programmi in corso di potenziamento dell’ospedale si convertono per organizzare posti letto per accogliere pazienti Covid 19, strategia attuata dalla Direzione Generale Asl d’intesa con il Governatore De Luca”, ha detto.

“Si sta già lavorando per attrezzature e personale sanitario finalizzati all’operatività effettiva. Un riferimento importante per tutto il Cilento nella rete che si sta mettendo su per i pazienti affetti da Coronavirus”, ha aggiunto.

L’ospedale sarà dotato di 34 posti letto di terapia intensiva ed altri 48 posti per pazienti che presentano i sintomi.