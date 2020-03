Manca sangue negli ospedali: a Vallo si dona anche domenica

VALLO DELLA LUCANIA. “La donazione del sangue e degli emocomponenti può essere considerata inclusa tra le “situazioni di necessità” previste dal D.P.C.M. del 09/03/2020 e di conseguenza possono ritenersi consentiti gli spostamenti dei donatori che si recano presso le sedi di raccolta pubbliche e associative”. A renderlo noto i Donatori volontari di sangue del Cilento.

Per donare il sangue nessuna limitazione

Per donare ci si potrà muovere dal proprio Comune di residenza ai punti di prelievo. Un modo per agevolare le donazioni in un periodo critico. Con l’emergenza coronavirus, infatti, sono diminuite notevolmente le scorte di sangue. La gente teme di recarsi in ospedale e le zone rosse rappresentano un ulteriore limite anche se il Governo ha ora chiarito che gli spostamenti sono possibili.

Donazione del sangue: raccolta straordinaria

Domenica 15 marzo è prevista una giornata di donazione del sangue straordinaria presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Sarà possibile recarsi presso il centro trasfusionale a partire dalle 8. Le attività avvengono senza rischi.

L’appello di De Luca

Ieri anche De Luca ha lanciato l’allarme: “C’è carenza di sangue. Ci sono sette bambini in attesa di trapianto di midollo all’ospedale Pausilipon. Sangue non ce n’è”.