Agropoli: auguri per i 100 anni della signora Filomena Paleologo

Ieri, 10 marzo 2020, ad Agropoli ha compiuto 100 anni la signora Filomena Paleologo, Vedova Pizzi, residente in via Dante Alighieri, presso le palazzine dei ferrovieri. Era tutto pronto per una grande festa, ma l’emergenza “Coronavirus” ha limitato i festeggiamenti ai soli familiari presenti in casa.

Era previsto l’arrivo di numerosi parenti provenienti dalla Russia, Svizzera, Inghilterra, Calabria e Veneto.

Peccato, ma l’intima festa realizzata ieri, è solo stata il preludio per una grande cerimonia, che si terrà non appena sarà terminata questa brutta emergenza virale.