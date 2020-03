Coronavirus: nel Cilento borse lavoro per l’assistenza domiciliare

Borse lavoro per dare ai comuni la possibilità di avere personale per potenziare l’assistenza domiciliare per anziani e disabili in questo periodo di emergenza coronavirus. E’ quanto ha previsto il Piano di Zona S8, Comune Capofila Vallo della Lucania. Sabato scorso l’Ente ha reso noto ai Comuni la volontà di attivare il servizio in via straordinaria proprio per fornire alle persone maggiormente in difficoltà in questo periodo “un aiuto concreto in commissioni quotidiane, come il fare la spesa, l’acquisto di farmaci, il pagamento di utenze, ecc…”.

Un modo, quindi per soddisfare i bisogni di queste persone ed evitare il rischio di emarginazione considerate le misure straordinarie per l’emergenza Coronavirus.

Ciascun operatore dovrà effettuare dieci ore di servizio settimanale (per un massimo di 80 ore) per un periodo di 2 mesi.