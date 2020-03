Agropoli e Vallo chiudono cinema e teatri

Cineteatro Eduardo Di Filippo di Agropoli off limits. Già ieri il sindaco Adamo Coppola aveva disposto il rinvio dello spettacolo teatrale di Biagio Izzo, inserito nel cartellone della stagione 2019/2020. Ora anche il cinema chiude momentaneamente i battenti in virtù dell’emergenza coronavirus. Pertanto questo week end non saranno proiettati film, vista la complessità di adeguarsi alle restringenti prescrizioni del Governo.

La decisione non riguarda soltanto il cinema di Agropoli.

Anche a Vallo della Lucania la direzione de “La Provvidenza” ha preso la stessa decisione. “A causa delle disposizioni governative per lo stato di emergenza sanitaria, tutte le attività del cine-teatro “La Provvidenza” sono sospese fino a data da destinarsi – si legge in una nota – Inoltre si comunica agli abbonati della stagione teatrale che gli spettacoli previsti nel cartellone saranno recuperati quanto prima”.