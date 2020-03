Agropoli, ladri in azione al cimitero

Nuovi episodi di criminalità ad Agropoli. Gli ultimi si sono registrati nel locale cimitero. Diversi proprietari di tombe e loculi, infatti, hanno notato la mancanza di oggetti d’ornamento come vasi, porta foto e i chiodi delle lapidi. In un caso questi ultimi, di rame, sono stati asportati e ciò ha causato la rottura della lastra di marmo che copriva un loculo vuoto.

Furti di rame al cimitero: episodi che si ripetono

Purtroppo non si tratta di episodi isolati. In diverse località sono stati registrati furti nei cimiteri. I malviventi vanno soprattutto alla ricerca di rame, metallo utilizzato per gli ornamenti. Da comprendere se abbiano agito di notte o si tratta di persone che durante il giorno, approfittando delle poche presenze, asportano piccoli oggetti metallici.

Il precedente del furto di una salma

Il cimitero di Agropoli soltanto pochi mesi fa è stato al centro di un inquietante episodio di cronaca: il furto di una bara (leggi qui). Sul caso indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli.