Agropoli, un’app per la promozione del territorio

AGROPOLI. Il Cilento punta alla promozione del territorio con le nuove tecnologie. In particolare l’Unione Comuni Alto Cilento ha accolto la proposta presentata da Hearth srl, una startup digitale in sviluppo presso l’Apple Academy, che ha ricevuto il premio innovazione SMAU. Essa offre ai Comuni la possibilità di digitalizzare gratuitamente il loro territorio per renderlo più facilmente fruibile e intercettabile dai viaggiatori/turisti e al tempo stesso realizza degli introiti per gli stessi per il finanziamento di opere pubbliche, restauro monumenti, e più in generale attività di promozione e valorizzazione del territorio.

La startup si è offerta di svolgere queste attività, di supportare gli eventi, di sponsorizzare le attività sul territorio.

Gli enti che aderiscono offriranno collaborazione, invieranno e inseriranno informazioni, coinvolgeranno associazioni e imprese. Tra i primi comuni ad aderire c’è Agropoli che ha detto “si” alla proposta avanzata dalla Hearth.