Ad Agropoli il “Girotondo dei regali”

AGROPOLI. Tutto pronto per il “Girotondo dei regali“, un’idea originale e innovativa che vedrà protagonisti i più piccoli e i loro genitori. L’iniziativa è organizzata da Daniela Orrico, amministratrice del gruppo Facebook “Te lo regalo se vieni a prenderlo”, dedicato al riciclo di prodotti inutili per qualcuno ma che possono trovare nuova vita con altri.

L’appuntamento è domani, domenica 23 febbraio. Il ritrovo è previsto alle ore 11:00 in Piazza della Repubblica ad Agropoli. Qui si raduneranno i bambini, vestiti con costumi carnevaleschi. In cosa consiste l’iniziativa? Nulla di complicato se non partecipare al classico girotondo. I bimbi verranno suddivisi in gruppi in base all’età. Ognuno di loro dovrà portare con sé un regalo già confezionato che, nel rispetto delle regole del gruppo, dovrà passare a qualcun’altro nel corso del girotondo. Al termine della canzone ogni partecipante potrà scartare il regalo che casualmente si ritroverà in mano.

Tra i regali che potranno essere portati un gioco, un peluche, un puzzle, una palla, un libro per bambini o altri oggetti (esclusi i vestiti), adatti sia per maschi che per femmine, in modo tale da poter creare un unico girotondo senza fare distinzioni di sesso.

Per i neonati potranno essere i genitori a partecipare al gioco cui potranno unirsi anche le mamme in dolce attesa.

L’invito è aperto a tutti i cittadini, anche le persone non presenti sul gruppo Facebook.